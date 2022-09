Palermo, scritte no vax in Fiera e nella sede dell'Ordine dei giornalisti

Scritte no vax alla Fiera del Mediterraneo dove si trova l’hub vaccinale e alla sede dell’ordine dei giornalisti in via Bernini. "Censura, nazismo“ le scritte rosse che campeggiano sui muri. Le indagini su queste nuove scritte sono condotte dagli agenti della Digos.

Scritte realizzate nella notte con spray rosso nelle quali si esprimono concetti come "I vax uccidono", "Complici di genocidio", "Stampa nazista". Concetti che l'Ordine dei giornalisti respinge con forza, stigmatizzando i metodi attraverso i quali vengono espressi. L'Odg Sicilia continua a essere sentinella dell'informazione e organismo a tutela del diritto dei cittadini di essere informati, peraltro sancito dalla Costituzione.

Nei giorni scorsi scritte simili sono state trovate davanti alla sede dell’ordine dei medici di Palermo.

