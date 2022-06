Referendum e Amministrative a Palermo, Mattarella ha votato

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, si è recato questa mattina, intorno alle 9,50, al seggio elettorale per esprimere il proprio voto. Ha votato a Palermo nella storica sezione 535 del plesso Piazzi.

Ha ritirato le schede e si è recato a votare ma è dovuto tornare indietro perchè la matita era senza punta. Il presidente di seggio ne ha fornito un'altra e Mattarella ha così potuto esprimere le proprie preferenze.

Al termine si è intrattenuto brevemente con i componenti del seggio elettorale. Gli elettori in coda lo hanno salutato con "Buongiorno Presidente". Mattarella non ha rilasciato dichiarazioni e, circondato dalla sua scorta, dopo aver votato è andato via.

