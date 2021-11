Stop alla linea A del tram, la rabbia di Orlando: "Non ci fermeremo"

Il giorno dopo la bocciatura del Consiglio comunale alla linea A del tram, a Palermo non si placa la polemica. E lo stesso sindaco Leoluca Orlando non nasconde il suo disappunto ma proprio da via Libertà annuncia di voler andare avanti sul piano della mobilità sostenibile "avviato già dagli anni novanta".

"Questa opera si realizzerà e la prossima amministrazione avrà il privilegio di inaugurarla. Anche perchè, lo ricordo, se non si va avanti si perdono i finanziamenti. Il taglio della linea A, inoltre, toglie di senso al collegamento con le zone periferiche", commenta Orlando in questo video.

"Chi ha bloccato la realizzazione della linea A del tram ha compiuto un atto di irresponsabilità politica, contabile e giuridica. Questo è un colpo duro allo sviluppo della città che produce un danno incalcolabile. Non vogliamo subire questa angheria, per questo andremo avanti fino in fondo".

