Viabilità sulle Madonie, il sindaco di San Mauro Castelverde: "Presto nuovi cantieri"

Obiettivo viabilità. Il sindaco di San Mauro Castelverde, Giuseppe Minutilla, nonché assessore alla viabilità per l’Unione dei comuni lancia un appello che vuole essere un monito per tutto il comprensorio madonita:

“Noi abbiamo scommesso molto sulla viabilità – dice - ma adesso serve canalizzare gli investimenti in cantieri e nei prossimi mesi ci saranno importanti novità. Cominciamo a raccogliere i frutti di una lunga semina perché la viabilità è cruciale per lo sviluppo del territorio madonita”. Nello specifico il governo regionale sta lavorando per alcune delle principali arterie delle Madonie. La strada provinciale Sp 119 che collega Polizzi Generosa a Piano Battaglia, la località sciistica del palermitano.

Il progetto esecutivo è pronto e adesso consentirà all’Ente di bandire la gara per la messa in sicurezza della disastrata arteria provinciale.

