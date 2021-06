Italia Viva scende in piazza a Palermo, Faraone: "Orlando si sta sfiduciando da solo"

Italia Viva scende in piazza. “Avevamo proposto di emulare ciò che Draghi ha fatto in ambito nazionale - dice Davide Faraone - coordinatore di Italia Viva in Sicilia - cioè di chiamare i migliori a lavorare nella squadra del sindaco, ma il progetto è stato bocciato. E nel frattempo qui un assessore al giorno si dimette e si perdono tante occasioni: si sta facendo il piano di ripresa e resilienza a livello nazionale, ma Palermo rischia di rimanere indietro”.

Rispetto alla sfiducia, Faraone aggiunge: “Non so cosa accadrà in consiglio comunale, ma è evidente che il sindaco si stia sfiduciando da solo. I cittadini vivono con grande distacco questa esperienza amministrativa e non aspettano altro che il nuovo voto”.

