Capaci, l'assessore Falcone in visita alla nuova stazione ferroviaria: "In funzione dall'autunno"

La nuova stazione ferroviaria di Capaci, che sorge all’incrocio tra via Kennedy e via Primo Carnera, è in fase di completamento. “Riteniamo che in due mesi sarà terminata l’impiantistica - ha dichiarato l’assessore Falcone, in visita al cantiere - mentre per settembre/ottobre si prevede la messa in funzione”.

L’opera, una volta ultimata, come ha affermato il sindaco di Capaci Pietro Puccio, “cambierà il volto della città: ci sarà una ricucitura urbanistica di tutto il territorio e la stazione metropolitana darà respiro alla mobilità della provincia”. Ma allo stesso tempo favorirà alcuni target della popolazione, come gli studenti pendolari, che già in autunno potranno prendere il treno per andare a scuola a Palermo. “Non vedo l’ora che i nostri studenti possano viaggiare con il treno, un servizio davvero utile”, ha concluso il sindaco.

