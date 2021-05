Vaccini in Sicilia, Musumeci: "Da Mattarella plauso per dosi agli 'ultimi'"

"Il capo dello Stato ha sottolineato la bella testimonianza di solidarietà e di sicurezza che la Regione Siciliana ha portato coinvolgendo nella vaccinazione i senza fissa dimora, a coloro che nemmeno sapevano di avere diritto alla vaccino. Quelli che gli organi di stampa chiamano 'gli invisibili". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ai cronisti a margine della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo, nella giornata in cui si commemorano le vittime della strage di Capaci.

"Oggi abbiamo un centinaio di punti vaccinali nell'Isola distribuiti nelle 9 province, a parte gli hub vaccinali nelle città capoluogo e in alcuni centri di particolare rilievo - ha aggiunto Musumeci - ed è importante dire che da una settimana la Sicilia ha superato la media nazionale in termini di vaccinazioni. Adesso, aspettiamo una gran quantità di vaccini per poter continuare in estate quest'opera di immunizzazione che coinvolgerà anche gli stabilimenti balneari, i farmacisti, ha già coinvolto i medici di famiglia, con oltre 33mila somministrazioni soprattutto agli anziani. Tutto il possibile lo faremo per mettere al sicuro almeno il 70% della popolazione che secondo la scienza dovrebbe determinare la cosiddetta immunità di gregge", ha concluso.

© Riproduzione riservata