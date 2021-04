Crescono i contagi a Palermo, Orlando: "Siamo alla vigilia di una strage, incoscienti fermatevi!"

Aumenta il numero dei contagiati dal Coronavirus a Palermo e il sindaco, Leoluca Orlando, esprime il suo disappunto. Allo stesso tempo, sottolinea la sua gratitudine nei confronti del personale sanitario e delle forze dell'ordine, per il lavoro svolto.

"Siamo alla vigilia di una strage, non soltanto umana ma anche economica - dice il sindaco -. Incoscienti fermatevi, state provocando la morte di migliaia di persone e di aziende".

Un video molto duro quello diffuso dal sindaco che arriva dopo un bollettino preoccupante per tutta la provincia di Palermo: 584 nuovi contagi in un solo giorno nonostante il capoluogo e 22 comuni siano in zona rossa già peraltro prorogata. Il rischio ora è che mercoledì, giorno di scadenza dell'ordinanza di Musumeci, le massime restrizioni possano essere ancora prolungate.

Intanto, viene reso noto il bilancio dell’attività della polizia municipale nei controlli anti-Covid. "Nel corso del fine settimana - si legge in una nota proveniente dalla segreteria del Comando della polizia municipale - gli agenti del Nucleo controllo attività economiche e produttive hanno posto sotto sequestro quattro locali, due in via Rocco Jemma e due in via Vincenzo Errante, elevando sanzioni per 3.200 euro". Erano aperti al pubblico oltre le ore 18 ed era in corso la somministrazione di bevande alcoliche con consumazione sul posto e servizio assistito all'interno del locale.

"Sempre in via Rocco Jemma - si legge ancora nella nota -, in un centro scommesse era in corso l'attività, vietata dai DPCM, di gioco di scommesse sportive, con servizio assistito all'interno del locale". In un Internet Cafè in via Vincenzo Errante, invece, gli agenti hanno accertato che era in corso l'attività di sportello.

I quattro locali sono stati posti sotto sequestro cautelare amministrativo con chiusura dell’attività per 5 giorni. I gestori sono stati sanzionati, ciascuno con verbali da 800 euro.

