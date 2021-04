Palermo, impennata di contagi: quasi 600 in tutta la provincia, a rischio lo stop alla zona rossa

Preoccupa ancora il numero dei contagi nelle ultime ore nella provincia di Palermo: sono stati ben 584 in un solo giorno (ieri 378). Tanti, tantissimi se si considera che tutta la provincia fino a qualche giorno fa è stata in zona rossa e che adesso Palermo e altri 22 comuni sono ancora in semi lockdown. Misure restrittive che dureranno fino a mercoledì ma che, purtroppo, in alcune zone verranno riconfermate almeno, ancora, per un'altra settimana.

E così mentre l'Italia si tinge di giallo, la Sicilia è in zona arancione con la provincia di Palermo che contribuirà, in maniera negativa e determinante, alla proroga della fascia, probabilmente, anche venerdì prossimo, giorno in cui Roma assegnerà i nuovi colori e i passaggi di zona. Il tasso di positività in Sicilia oggi è stato del 5,2%.

Analizzando l'intero territorio della provincia di Palermo, in base ai dati pubblicati dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale ed elaborati dall'Ufficio statistica del Comune, oggi si sono registrati 584 nuovi positivi e, così, nella settimana dal 20 al 26 aprile i nuovi positivi nella Città Metropolitana sono 2.738.

Il rapporto nuovi positivi settimanali per 100 mila abitanti è pari a 225,48 (ieri, con riferimento alla settimana dal 19 al 25 aprile, i nuovi positivi erano 2662 e il rapporto nuovi positivi settimanali per 100 mila abitanti 219,22). Numeri ancora lontani da quota 250, soglia che decreterebbe per tutta la provincia la zona rossa automatica, anche se nel Palermitano c'è più della metà dei casi di tutta la regione.

I contagi crescono e a farne le spese sono anche gli istituti scolastici. A Palermo, ad esempio, oggi sono stati chiusi gli asili nido comunali ‘Girasole’ e ‘Tornatore’, in zona Uditore-Passo di Rigano, in seguito alla segnalazione di positività al Covid-19 di un dipendente in entrambi i casi. Le famiglie sono state avvertite e l’Amministrazione comunale ha chiesto la sanificazione prevista dai protocolli anti-Covid e ha inoltrato la comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria di Palermo per la valutazione della ripresa dell’attività.

Cosa accadrà, dunque, mercoledì? Il governatore Nello Musumeci sarà costretto, numeri alla mano, a prorogare la zona rossa in alcuni comuni del Palermitano. Mancano due giorni alla scadenza della precedente ordinanza e sono davvero poche le possibilità di un ritorno generale alla zona arancione. Per alcuni comuni, dunque, si prevede un semi lockdown fino al 4-5 maggio e se la proroga dovesse riguardare Palermo, per il capoluogo si tratterebbe di oltre 27 giorni di zona rossa.

