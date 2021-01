Orlando: "Meglio un lockdown una volta che la zona gialla per tanto tempo"

Lockdown totale, come a marzo scorso. E’ la richiesta del sindaco di Palermo Leoluca Orlando per scongiurare un ulteriore aumento dei contagi covid19 in Sicilia. Per il primo cittadino palermitano la situazione è molto grave ma le scelte politiche non sono adeguate e si potrebbe fare meglio.

Orlando ha già disposto un’ordinanza con la quale impone il divieto di stazionamento davanti alle scuole per i genitori ma per lui la zona rossa attuale non è assolutamente efficace: “Lo dico da tempo, meglio un lockdown totale che essere gialli per diverso tempo. L’unico modo per uscirne è questo - dice Orlando - anche per non continuare con questa agonia che sta facendo più danno che altro. Scuole? Se c’è lockdown totale allora anche le scuole restano chiuse. Tra la gente deve aumentare la paura del contagio, il timore di poter essere contagiati deve essere superiore alla paura di una sanzione”.

© Riproduzione riservata