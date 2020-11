Coronavirus a Palermo, Orlando: "Senza dati rassicuranti lunedì chiudo le scuole"

"Ho rivolto una lettera formale all'Autorità scolastiche e sanitarie perchè mi diano dati certi sulla tenuta delle strutture sanitarie e sulla percentuale di contagi nelle scuole. Se non arrivano dati certi e rassicuranti, lunedì chiudo le scuole", avverte nell'intervista video il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

"Non possiamo permettere che i bambini vengano messi a rischio - continua il primo cittadino -. Lascio altrove le polemiche e le critiche. Il sindaco non può tacere di fronte a questo atteggiamento di mancanza di assunzione di responsabilità da parte delle autorità sanitarie, che non comunicano ancora dati certi sulla tenuta delle strutture sanitarie a Palermo e in Sicilia".

Intanto scattano da oggi le nuove regole a Palermo per evitare nuovi contagi.

