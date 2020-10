Coronavirus, il sindaco Orlando: "Palermo non può permettersi un nuovo lockdown"

"Crescono i contagi di Covid a Palermo e cresce con forza il mio invito a rispettare i divieti. Ho disposto l'inasprimento delle sanzioni, vietando dopo le 21 la vendita di alcolici, il cui uso verrà consentito all'interno dei locali. Inoltre ho disposto il divieto di consumare alcolici per strada e l'annullamento di tutte le iniziative previste a Palazzo delle Aquile e a Villa Niscemi. Infine ho provveduto a sospendere la mezza maratona prevista per domenica prossima. Ma potranno seguire misure più rigorose. Non ci possiamo permettere un picco di contagi e di morti e nemmeno un ritorno al lockdown". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

