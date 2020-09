Referendum, Mattarella vota a Palermo: il video alla scuola media "Piazzi"

Il presidente delle Repubblica Sergio Mattarella ha votato per il referendum questa mattina al seggio della scuola media "Piazzi", in via Rutelli a Palermo.

Il capo dello Stato è arrivato stamattina da Roma. Appena atterrato, il corteo presidenziale ha raggiunto la sezione elettorale 535 e non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Nella sezione 535 - secondo gli ultimi dati aggiornati a ieri sera alle 23 e affissi dal presidente di seggio Leonardo Roccella - su 972 hanno votato 144 donne e 247 uomini.

