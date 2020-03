Aiuti alimentari, Orlando: "Dopo l'intervento tampone, ne serve uno organico"

"Bisogna fare in fretta, più che in fretta. Se gli aiuti del governo nazionale e regionale arrivano tra quindici giorni, e altri quindici servono per distribuirli, rischiamo grosso. L’annuncio sarebbe un boomerang. Il disagio si trasformerebbe in violenza". Sono le parole del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

"Appena arriveranno i soldi, saremo in condizione di partire subito con la distribuzione degli aiuti alimentari". Secondo Orlando, "il disagio sociale che sta scoppiando al Sud, esploderà anche al Nord" anche se il sindaco ammette che il problema del lavoro nero riguarda più il Mezzogiorno e sollecita un reddito di cittadinanza più esteso che sarebbe "un incentivo all’emersione", un "provvedimento a tempo finalizzato al reinserimento nel lavoro" sostiene.

