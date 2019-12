Capodanno, Orlando: "Brinderò al Cep, tram in funzione fino alle 4 del mattino"

Presentati a Palermo gli spettacoli che animeranno la notte di Capodanno 2020 e che vedranno coinvolti due luoghi della città: Piazza Giulio Cesare e l'area antistante al Giardino Peppino Impastato al Cep.

"La scelta di due luoghi, anziché uno - ha detto il sindaco Orlando - nasce dal fatto che Palermo è una città che non vuole avere un centro in alternativa alle altre parti dell'unico mosaico e che ha scelto di superare la marginalità delle attuali cosiddette periferie. Per noi esiste un'unica città, un'unica straordinaria comunità".

"Sono andato al Cep in tram", ha aggiunto Orlando. "Il Cep è Palermo, non c'è nessun problema, saremo tutti in piazza. Il tram funzionerà fino alle 4 del mattino. Dove brinderò? A mezzanotte sarò al Cep ma prima e dopo a piazza Giulio Cesare".

"Capodanno allegro e di cultura che si divide in due piazze con due generi diversi con artisti siciliani", ha detto l'organizzatore Nuccio La Ferlita. "Saremo in un posto meraviglioso che non considero periferia. A Palermo non c'è periferia", ha detto Lello Analfino.

L'assessore alle Culture Adham Darawsha ha commentato: "Auguro alle cittadine e ai cittadini palermitani di godersi appieno i due concerti di domani sera. Individuare due piazze della nostra città per attendere l'arrivo del nuovo anno è stata una scelta ponderata e strategica da parte dell'amministrazione comunale. L'intento era, infatti, quello di richiamare l'attenzione su alcune aree di Palermo che nel passato non erano state coinvolte per i grandi eventi, in linea con un modo rinnovato di guardare alle attività culturali".

METAL DETECTOR. Saranno installati i metal detector con conta persone sia al Cep, che alla stazione centrale. Entrambi gli eventi sono a numero chiuso, ha detto il questore di Palermo Renato Cortese. "Per garantire la sicurezza in entrambe le aree interessate dai festeggiamenti sarà vietata l'introduzione di borse e bottiglie e di altri oggetti pericolosi. Saranno aumentati i servizi di ordine pubblico - conclude Cortese - e sarà una serata all'insegna del divertimento e dell'augurio che nessuno si faccia del male".

Nel video di Marcella Chirchio le interviste a Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, Nuccio La Ferlita organizzatore e Lello Analfino Tinturia.

