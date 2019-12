Capodanno, botti vietati a Palermo: Orlando firma l'ordinanza

A partire da domani e sino al primo gennaio 2020 saranno vietati su tutto il territorio comunale di Palermo l’accensione, il lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari. Lo ha stabilito il sindaco Leoluca Orlando, con ordinanza sindacale firmata oggi.

La violazione dell’ordinanza comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative di importo compreso da 25 a 500 euro il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto e la successiva confisca, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla Legge 689/1981.

"In questo periodo dell’anno è sempre in drastico aumento il bilancio degli infortuni, anche di grave entità, provocato dall’uso sconsiderato di petardi, botti e artifici pirotecnici per festeggiare l’ultimo dell’anno - ha detto Orlando - faccio appello a tutti i cittadini palermitani perchè riconoscano la pericolosità dei 'botti' per sè e per gli altri e lo stress che essi provocano su anziani, bambini, soggetti cardiopatici e animali domestici. Da qui la necessità di questo provvedimento, volto a tutelare l’incolumità pubblica e la tranquillità cittadina".

© Riproduzione riservata