Capodanno a Palermo, spunta il palco in piazza Giulio Cesare

Proseguono i lavori a piazza Giulio Cesare per allestire il palco che ospiterà, la notte di Capodanno, Mario Biondi. Nel 2016, il cantante catanese, ha festeggiato 10 anni di carriera con un best of di grandi successi che riproporrà dal vivo accompagnato da una band d’eccezione. Sul palco anche i Babil on suite. Il tutto, con la conduzione di Filippo Marsala, tra gli speaker e i conduttori siciliani che hanno maggior fama in Italia.

La festa sarà raccontata in diretta radio da Radio Giornale di Sicilia che regalerà musica, intrattenimento e il dj set after live.

Dalle ore 14 di ieri e fino alle ore 16 dell’1 gennaio, la circolazione in via Roma, in direzione piazza Giulio Cesare, sarà a carattere locale e riservata per lo più ai residenti, per raggiungere le proprie abitazioni. L’ultima traversa utile per svoltare a sinistra, provenendo da via Cavour sarà via Malta. Divieto di sosta sui due lati di ogni carreggiata o sull'intera area, con rimozione coatta dalle ore 7 del 31 fino alle 7 dell’1 gennaio.

Video di Marcella Chirchio

