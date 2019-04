Europee, Mineo (La Sinistra italiana) a Palermo: "Vogliamo un'Europa solidale"

"Per le prossime europee La Sinistra italiana è collegata con forze che governano in Portagallo, in Grecia, con la sinistra laburista e con chi speriamo governerà in Spagna dopo le elezioni politiche. Unidos Podemos potrebbe governare con i socialisti e i catalani, ma la cosa più importante è che questa Europa non è quella che fa i 'jobs act' e non è quella che baratta le conquiste operaie sperando di ottenere la ripresa con meccanismi reganiani".

Lo ha detto, questa mattina, a Palermo Corradino Mineo, candidato capolista della lista "La Sinistra" alle elezioni del prossimo 26 maggio. Presenti anche i responsabili delle componenti sociali e politiche che sostengono la lista: Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista e Sinistra Comune. "Noi vogliamo - ha aggiunto Mineo - una Europa solidale con il salario minimo europeo e il fondo di solidarietà contro le diseguaglianze".

