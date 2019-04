Palermo, presentata la lista "Europa Verde". Spallitta: "Tra gli obiettivi la tutela dell'ambiente"

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della Lista Europa Verde a Palermo in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Presenti al Parco Uditore Nadia Spallitta, avvocato, capolista di Europa Verde per Sicilia e Sardegna, già consigliere comunale a Palermo, da sempre impegnata sui temi della legalità e dell'ambiente.

All'incontro hanno partecipato anche i candidati Elvira Vernengo, Filippo Occhipinti, il coordinatore regionale dei Verdi Carmelo Sardegna e Giuseppe Cuschera.

"Il parco Uditore è un modello da esportare, la partecipazione rappresenta uno strumento di democrazia e controllo - ha detto Nadia Spallitta, capolista di Europa Verde - Uno degli obiettivi dei verdi in Europa è quello di accrescere la partecipazione dei cittadini e potenziare il Parlamento europeo. Tra i programmi, la tutela dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile, il ricorso alle energie rinnovabili, come l'eolico e il fotovoltaico".

