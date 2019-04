Regione, Musumeci incontra 80 dirigenti: dal governo 11 milioni per le scuole siciliane

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha incontrato, a Palazzo d'Orleans, i dirigenti scolastici dei circa 80 istituti della Sicilia - elementari, medie, licei, tecnici e professionali - che hanno ottenuto i finanziamenti nell'ambito della terza e quarta edizione del progetto "Leggo al quadrato".

Insieme al governatore sarà presente l'assessore all'Istruzione Roberto Lagalla.

"Le risorse che il governo regionale ha messo a disposizione delle scuole sono circa undici milioni di euro. E serviranno per rafforzare: le competenze di base, il contrasto al bullismo, l'apprendimento linguistico, la promozione dell'identità siciliana, le attrezzature informatiche, l'arredo scolastico - dice una nota della Presidenza - L'obiettivo è quello di potenziare i processi di apprendimento per gli studenti in italiano e matematica, a cui si aggiunge l'attivazione di moduli tematici su alcuni ambiti privilegiati, come: l'educazione civica e ambientale, la legalità, il patrimonio linguistico siciliano, le arti creative, lo sport, la musica strumentale e l'intrattenimento in tempo d'estate, iniziativa mai realizzata fino a oggi nelle strutture pubbliche".

Le scuole hanno partecipato in "rete", includendo istituti siti nelle aree a rischio, così definite per tasso di abbandono scolastico e condizioni socio-economiche.

