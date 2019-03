Giorgia Meloni a Palermo: "Lavoriamo per costruire alternativa a governo"

"Siamo a lavoro per costruire alternativa a questo Governo. Lo scorso settembre ho lanciato un appello per allargare i confini di Fratelli d’Italia cercando di ridefinire questa metà campo con un secondo grande movimento alleato ma distinto dalla Lega. Mi pare che la nostra crescita, già vista in Abruzzo e Sardegna, dica che è possibile riuscirci. Se accadrà sarà chiaro a tutti che c'è un’alternativa ma non bisogna stare là a tifare contro il governo". Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, oggi a Palermo, sulla situazione politica nazionale.

E sul progetto di centrodestra allargato la Meloni chiarisce che "l'alternativa include un centrodestra nuovo e non penso che vedremo in futuro il centrodestra a livello nazionale come lo abbiamo conosciuto in passato. Il centrodestra è ancora un segmento maggioritario tra gli italiani, che hanno detto che ci sono due partiti che crescono, la Lega e Fdi. C'è voglia di un centrodestra di stampo nuovo e su quello noi lavoriamo".

