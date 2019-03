"I tempi non ci fanno sperare in cose belle e dovremo cercare di cambiarle", "Credo nelle Primarie, un voto democratico": sono le frasi che si sentono tra gli elettori in fila davanti ai gazebo per votare alle Primarie del Pd, per la scelta del nuovo segretario del partito.

Nel video le immagini dei gazebo allestiti in piazza Europa, a Palermo.

I seggi sono aperti da stamane alle 8 e si potrà votare fino alle 20.

© Riproduzione riservata