Palermo, sfilata alla Favorita: con Rosaria Carrozza e Danilo Anello torna di moda il ventaglio

Per sopperire all’assenza di femminilità ed eleganza, a volte, basta tornare ad utilizzare vecchi accessori. Così, la stilista Rosaria Carrozza, e Danilo Anello, firmano insieme la nuova sfilata dal titolo Arte, dove espressioni e bellezza si fondono per dare vita ad inconfondibili emozioni.

Le modelle hanno attraversato il tappeto rosso del centro ricreativo dell’esercito La Favorita a Palermo. Una nuova collezione di abiti per una donna sempre elegante, giorno e sera, accompagnata dal ventaglio, da sempre singolo di grande raffinatezza, classe ed eleganza.

Dai tailleur da giorno a quelli da sera, da abiti più sbarazzini a veri e propri modelli per i grandi appuntamenti, ma sempre con semplicità: «L’eleganza arriva in punta di piedi - spiega Rosaria Carrozza -. Mi sono guardata i giro - ha spiegato la stilista -, e ho notato con grande rammarico che in giro è scomparsa la femminilità. Si è persa la classe. Invece, vedere una donna chic, elegante è sempre molto bello. Abbiamo cercato di non essere aggressivi, ma abbiamo voluto riportare al centro l’eleganza».

E questa non può che esser accompagnata da «un ritorno che storicamente ha sempre segnato la parte più classica, più fine ed elegante - spiega Anello -. Far rivalutare questo accessorio (il ventaglio) è molto importante, forse ormai dimenticato. Il mio brand nasce da una collezione privata, era il mio stile. Da qui anche il particolare in più. I miei ventagli sono tutti a doppia faccia: l’armatura è nascosta dai doppi tessuti, anche di colori diversi. E questo consente di creare un ventaglio personalizzato, unico al mondo, per ognuno di noi».

