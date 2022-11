Party in piazza a Palermo, Giglio Donna Boutique diventa ecosostenibile

Una serra colorata a piazza Croci a Palermo, ha ospitato i festeggiamenti per la riapertura della boutique di Giglio Donna, punto di riferimento per l'alta moda in città. Una conferma dell'impegno della famiglia Giglio nel capoluogo siciliano, nonostante il successo dell'e-commerce Giglio.com li abbia portati ad essere quotati in borsa a Milano.

Gli spazi di piazza Francesco Crispi, 3 sono stati affidati ad architetti ed artigiani siciliani per questo ultimo restyling che ha coinvolto gli oltre 1.200 mq di superfice dello scrigno di cristallo, con trenta grandi vetrine che appartiene alla famiglia dalla fine degli anni '60. Ristrutturato più volte, l'ultima nel 2008, in questa ultima versione vede dominare i colori caldi e l'oro per esaltare le grandi griffe esposte in ogni corner del negozio.

A festeggiare la famiglia Giglio, giornalisti, amici, il gotha cittadino e quello del fashion. Tra i presenti i vertici di Ferragamo, Armani, Versace, Valentino, Bottega Veneta, Zegna, Ngg. A fare gli onori di casa Michele Giglio con i figli Giuseppe e Federico. «Ancora una volta – ha commentato Giuseppe Giglio – ci piace raccontare una Palermo che funziona». Federico Giglio: «Crediamo moltissimo nella nostra presenza a Palermo, è qui che siamo nati, che siamo cresciuti e che vogliamo rimanere coltivando il rapporto fisico con la nostra clientela non solo online».

