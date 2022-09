La sfilata al Teatro Massimo di Palermo, il saluto finale di modelli e modelle siciliani

La sfilata di moda di ieri sera sulla scalinata del Teatro Massimo, è stata costruita interamente a Palermo, sin dalle prime battute: è stato condotto un casting a cui hanno partecipato settanta tra modelli e modelle siciliane e sono stati così scelti i venti giovani che sono saliti in passerella per il brand. Alla fine della sfilata i modelli hanno fatto una passerella solo per salutare il pubblico.

Sabato scorso, ospite di Rinascente e accolta dallo store manager Antonio Mazzeo, il brand argentino che ha organizzato l’evento, La Martina, ha svelato agli ospiti le polo limited edition La Martina Loves Sicily, che adesso verranno distribuite, oltre che in Rinascente, anche in altri department store di Palermo. Il brand a breve sarà presente con la collezione FW 22, con due corner negli store Rinascente di Palermo e di Catania: all’interno dei fashion store del capoluogo siciliano The B di Via della Libertà e presso La Malfa 14, nell’omonima via; nella città etnea con un corner al The B nel Department Store Centro Sicilia.

La Martina è stata fondata nel 1985 a Buenos Aires da Lando Simonetti, italiano cresciuto in argentina, e Gachi Ferrari. Partendo dall’Argentina, sinonimo del polo, il brand si è espanso nel mondo: la sua presenza è radicata in Europa e in America Latina, in Medio Oriente e Nord Africa. Con 100 monomarca (tra i quali i flagship store di Londra, Parigi, Dubai, Johannesburg, Buenos Aires, New Dehli, Riyad e Il Cairo) e 600 multibrand, la filosofia del fair play ha conquistato i principali mercati internazionali, sviluppando partnership e collaborazioni con le più rinomate università dell’Ivy League (Harvard e Yale) e scuole del Regno Unito (Eton, Cambridge e Oxford). Le sedi principali sono a Buenos Aires (Argentina) e Chiasso (Svizzera) con uffici operativi a Londra e Miami. Parallelamente alle collezioni ready-to-wear, grazie ai 35 anni di competenza maturati nel settore dell’equipaggiamento tecnico - con la produzione di selle, caschi e stivali da polo

La Martina è diventato player di prestigio anche in ambito sportivo tanto da fondare nel 2000 Polo Management Group. Guidata da Adrian Simonetti, si occupa di numerosi eventi legati al mondo del polo, dall’organizzazione al supporto tecnico per cavalli e giocatori, fino alla gestione delle sponsorizzazioni e al più recente lancio di una piattaforma social del polo.

