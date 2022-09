Palermo, Palazzotto: "La sfida del Pd non è già persa, pensiamo a cambiare la politica"

"I sondaggi raccontano questa sfida come già persa. Ma io sono convinto che non è così". Con queste parole Erasmo Palazzotto apre, ai giardini del Teatro Massimo, la sua campagna elettorale per la Camera al collegio uninominale di Palermo per il quartiere Settecannoli. Insieme a lui, l'amica e vice-presidente dell'Emilia Romagna, Elly Schlein.

"Sono felice di essere qui in un momento in cui in Sicilia non si vota soltanto per il futuro del paese ma anche sul futuro di questa regione - afferma Schlein - una regione che ha tanto potenziale da liberare a partire proprio dalle donne".

Sulla candidata alla presidenza della Regione, Caterina Chinnici, afferma: "Ho avuto la fortuna di lavorare con lei per 5 anni al parlamento europeo, è una persona di grande capacità e competenza. Credo porti un contributo molto importante a questa coalizione".

Clima, lavoro e diritti. Questi i temi chiave. "La politica deve cambiare - afferma Palazzotto - L'ascolto delle persone è importante. Bisogna costruire una società in cui i bisogni di tutti gli individui vengano messi sul tavolo".

© Riproduzione riservata