Biglietto integrato treno-bus per la Valle dei Templi, boom a maggio: in gita studenti palermitani

Il biglietto integrato treno-bus per visitare la Valle dei Templi fa registrare una vera e propria impennata a maggio. Sono stati circa 2 mila i viaggiatori che questo mese hanno scelto il ticket unico per raggiungere il parco archeologico.

E fra questi ci sono gli studenti e i docenti dell’istituto comprensivo Calcutta-Perez di Palermo, nella zona di via Oreto, che sono partiti questa mattina in treno dalla stazione centrale in direzione Agrigento utilizzando il servizio treno-bus, nato dalla sinergia tra il Regionale di Trenitalia, Tua (Trasporti urbani Agrigento), Regione Siciliana e il Comune di Agrigento.

«È un servizio di valenza turistica, integrato treno-bus - spiega Vincenzo Pullara, direttore regionale Sicilia Trenitalia -. Abbiamo puntato molto sulle scolaresche e sulle comitive con tariffe agevolate. E i risultati ci danno ragione. Solo nel mese di maggio sono stati circa 2 mila i viaggiatori che hanno scelto il servizio integrato, unico biglietto treno-bus, per visitare la Valle dei templi. Le tariffe agevolate consentono di fare gite a costi sostenibili. È una scontistica per gruppi che prevede il 20% di sconto sul costo del biglietto, con due passeggeri che viaggiano gratis se il gruppo supera le 11 persone».

La Regione siciliana ha autorizzato il biglietto integrato da e per la Valle dei Templi nei mesi scorsi. In previsione del 2025 quando la città sarà capitale della cultura italiana, la Regione, come spiega l’assessore ai Trasporti Alessandro Aricò, è in movimento su treni e autobus che porteranno non solo i siciliani ma anche i turisti a visitare le bellezze siciliane e sopratutto la Valle dei Templi. «Il turismo non può esistere senza trasporti efficienti – commenta l’assessore Aricò - non solo nei collegamenti aerei ma anche ferroviari e su gomma. Avremo sulla Palermo-Catania un commissario di governo, ovvero il presidente Schifani, per alleggerire tutti i cantieri autostradali che esistono su quella strada e poi lavoreremo anche sulla Palermo-Agrigento».

Entusiasta la dirigente scolastica dell’istituto Calcutta-Perez, Rosaria Inguanta: «A questi ragazzini stiamo dando la possibilità di andare ad Agrigento a visitare la Valle dei Templi che per loro, pur essendo a pochi chilometri, era difficilmente raggiungibile. Il nostro è un quartiere popolare che ha bisogno di grande attenzione e in questa piccola giornata si è vista la sinergia tra le istituzioni per fare felici i bambini».

Nel video Vincenzo Pullara, direttore regionale Sicilia Trenitalia – l'assessore Alessandro Aricò – Rosaria Inguanta, dirigente scolastica.

