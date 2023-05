Aeroitalia decolla: dal primo giugno tre voli al giorno Palermo-Roma, ecco gli orari

Dal primo giugno una nuova rotta collegherà Palermo a Roma Fiumicino tre volte al giorno e per tutta la settimana. Ad operare sulla nuova rotta sarà la compagnia Aeroitalia, sottolineando e facendo riferimento in una nota alle «nuove opportunità, dunque, per raggiungere la capitale e calmierare i prezzi proibitivi dei biglietti aerei da e per la Sicilia».

«Il mercato siciliano - dichiara Ugo Calvosa, executive vice president operation di Aeroitalia - è un mercato particolarmente interessante per chi fa il nostro mestiere, poiché è un mercato vivace da un punto di vista economico per il trasporto aereo. Non c'è concorrenza di categoria, il treno o altre modalità attraverso le quali raggiungere la Sicilia sono tutte estremamente più onerose in termini di tempo».

Gli orari

Ecco gli orari dei voli, effettuati con aeromobili Boeing 737-800 da 189 posti.

Palermo–Roma Fiumicino

Partenza da Palermo alle 7.00 – Arrivo a Roma Fiumicino alle 7.55

Partenza da Palermo alle 11.30 – Arrivo a Roma Fiumicino alle 12.45

Partenza da Palermo alle 18.40 – Arrivo a Roma Fiumicino alle 19.55

Roma Fiumicino–Palermo

Partenza da Roma Fiumicino alle 9.20 – Arrivo a Palermo alle 10.30

Partenza da Roma Fiumicino alle 13.40 – Arrivo a Palermo alle 14.50

Partenza da Roma Fiumicino alle 21.05 – Arrivo a Palermo alle 22.20

Nel video parla Ugo Calvosa, executive vice president operation di Aeroitalia

