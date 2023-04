Superbonus, nuova protesta degli "esodati" a Palermo: imprese a rischio fallimento, operai senza lavoro

Tornano in piazza gli esodati del Superbonus. A Palermo, questa mattina, centinaia tra imprenditori, operai e committenti, hanno manifestato davanti a Palazzo d’Orleans, sede del governo regionale. «Siamo stanchi di essere presi in giro - dice nel video di Marco Gullà Giuseppe Piraino, imprenditore e organizzatore della protesta - ci avevano garantito che avrebbero fatto qualcosa per tutti questi crediti rimasti ormai sui nostri cassetti fiscali e ad oggi sentiamo solo chiacchiere e basta. Il governo deve darci una risposta, qui c’è gente che ormai sta dichiarando il fallimento, ci sono operai che non lavorano e non percepiscono stipendio e committenti che non possono tornare a casa perché in realtà le loro abitazioni sono veri e propri cantieri. Siamo civili, ma la nostra pazienza sta per finire».

Nell'Isola sono oltre 2500 le imprese con crediti “incagliati” che senza un intervento della politica rischiano di fallire, licenziare lavoratori e non completare le opere. Già nei giorni scorsi oltre 3000 imprenditori e lavoratori del settore avevano raggiunto Roma dalla Sicilia per protestare contro lo stallo sul Superbonus.

