Palermo, la Cittadella dell’Artigianato anche a Pasqua: «Evento importante per la città»

E’ stata inaugurata la “Cittadella dell’Artigianato” organizzata da Confartigianato Imprese, in via Magliocco. in prossimità di via Ruggero Settimo che rimarrà aperta al pubblico fino al 10 aprile. Non solo a Natale dunque ma la fiera di Confartigianato, per la prima volta, arriva anche nel periodo di Pasqua.

Presenti numerosi artigiani con i loro stand e tanti oggetti realizzati rigorosamente a mano: coralli, mobili, oggettistica, bigiotteria, pipe, pelle, cuoio, gioielli, ceramiche e tanto altro. E’ stato allestito anche un mini-villaggio gastronomico con specialità dolci e salate tipiche della Sicilia. Dai formaggi ai salumi, dalle conserve a ogni tipo di cioccolato. Gli artigiani, durante la fiera, faranno attività di laboratorio facendo visionare, ognuno nel proprio lavoro, la realizzazione del proprio manufatto artistico. A tagliare il nastro e ad inaugurare la Cittadella è stato l’assessore comunale alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti. “Continua la grande collaborazione con Confartigianato per le fiere e le manifestazioni di qualità nei posti centrali della nostra città – commenta l’assessore -. Eventi di questo tipo sono un indotto importante per la nostra città e per tutti gli operatori del settore”.

Giovanni Rafti, segretario Confartigianato Impresa Palermo sottolinea la decisione di replicare la fiera nel periodo di Pasqua, dopo il successo del periodo di Natale. “Non abbiamo allestito solo la fiera. E’ nostra intenzione - dice il direttore artistico della Cittadella dell’Artigianato Costantino Sparacio - rivalutare anche le strutture che necessitano di manutenzione ordinaria qui in zona come la fontana di via Magliocco. Abbiamo firmato proprio ieri un protocollo con il sindaco e l’assessore Forzinetti, con validità tre anni, che ci consente attraverso i nostri iscritti e le nostre maestranze di riqualificare luoghi e beni della nostra città”.

La fiera sarà aperta fino al 10 aprile, tutti i giorni dalle 10 alle 20 e sabato e domenica dalle 10 alle 22.

Nel video: il segretario Confartigianato Impresa Palermo Giovanni Rafti, l'assessore comunale alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti, il direttore artistico della Cittadella dell’Artigianato Costantino Sparacio

