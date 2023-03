Palermo, Iolanda Riolo: «Così diamo alle donne gli strumenti per fare impresa»

Una connessione tra imprese e figure femminili, un'onda culturale che sta montando sempre di più anche in Sicilia. Una crescita indiscutibile, quello del «potere alle donne», sotto gli occhi di tutti, ma che ancora non basta. Ha preso il via la maratona di due giorni sull’imprenditoria al femminile de «L'impresa al centro» all’interno di Audi Zentrum. Ad inaugurare la due giorni, insieme a Iolanda Riolo, il presidente della Regione Renato Schifani.

Attraverso spazi espositivi, workshop e seminari è possibile conoscere più da vicino il mondo dell'imprenditoria femminile siciliana. L'obiettivo è quello di dare un contributo, così da fornire alle donne e soprattutto alle più giovani, gli strumenti per «fare della propria vita un’impresa». «Con questa iniziativa - spiega Iolanda Riolo - vogliamo sostenere la consapevolezza della donna, ascoltando l'esempio di chi è riuscito a rendere i propri sogni realtà».

Chi partecipa all'iniziata ha infatti l'opportunità di scoprire e confrontarsi con realtà imprenditoriali di donne che ce l'hanno fatta nei settori e nei ruoli imprenditoriali più svariati. Partner di questa edizione è Aidda, l'Associazione imprenditrici e donne dirigenti di azienda che da oltre 60 anni sostiene e valorizza l’imprenditoria al femminile. L'iniziativa è stata inoltre patrocinata dall'università degli studi di Palermo con il coinvolgimento della facoltà di Ingegneria gestionale ed economia: agli studenti che partecipano ai workshop vengono assegnati i crediti formativi. Anche l’università Lumsa ha coinvolto i suoi studenti di Economia.

Il primo incontro oggi ha avuto il titolo «I diversi volti del femminile: come diventare imprenditrici di se stesse e fare della propria vita un’impresa». Ad aprire il dibattito è stata Iolanda Riolo, ceo del Gruppo. Le relatrici hanno raccontato le loro storie di successo. A intervenire sono state Giusi Ustica, psicoterapeuta, gruppo analista e docente in diverse scuole di psicoterapia a Palermo; Manuela Ferrara, psicoterapeuta, psicodrammatista e responsabile del Cer-Neuropsicomed a Petralia Soprana; Flora Inzerillo, psicoterapeuta, psicodrammatista, docente e responsabile dell’ambulatorio di Psicologia clinica al Policlinico di Palermo; Melania Mento, psicologa clinica e docente di Psicologia clinica all’università degli studi di Messina; e infine Gaetana D’Agostino, psicoterapeuta ad indirizzo funzionale e presidente dell’ordine degli psicologi della Regione.

Spazio anche alle donne nel turismo. A raccontarsi sono state Costanza Giotti, owner del gruppo Luxury private properties; Monica Mirri, architetto e owner unico boutique Hotel d’Arte; Alessia Montani, avvocato e owner zahir Country house; Lucia Pascarelli, owner donna coraly resort; Giada Perrone, accounting and finance manager del gruppo Mangia’s; Giovanna Scelfo, imprenditrice Segesta autolinee. Contemporaneamente, al primo piano, nell’hub Nicolò Riolo, un gruppo di psicodramma individuativo è stato condotto da Flora Inzerillo, psicoterapeuta, psicodrammatista, docente e responsabile dell’ambulatorio di Psicologia clinica al Policlinico di Palermo.

Domani, sempre al centro Riolo, saranno presenti, Massimo Midiri, rettore dell’Università di Palermo e Giovanni Battista Dagnino, presidente del corso di laurea magistrale di Economia e management della Lumsa di Palermo. Si alterneranno workshop con le donne nella finanza e nel legale, le donne dell’agroalimentare, le donne nell’industria e nell’innovazione, le donne nella cultura e nella comunicazione. Durante l'evento, nell'hub culturale di Audi Zentrum, sarà ospitata anche la mostra fotografica «Donne della terra custodi del paesaggio», gestita dalla sezione Sicilia di Confagricoltura donna.

Nel video Iolanda Riolo e Renato Schifani.

