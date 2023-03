Lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in Sicilia, Riolo: "Vogliamo essere un esempio"

Seminari, workshop, dibattiti, mostre fotografiche, tutti incentrati sulla figura della donna. Sabato 11 e domenica 12 marzo a Palemo il gruppo Riolo darà il via al nuovo appuntamento dell’evento che mette insieme molte delle più importanti realtà imprenditoriali dell’intera Sicilia per una maratona di due giorni dedicata all’imprenditorialità al femminile. Partner della rassegna Aidda, (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda.)

L’evento ha il patrocinio dell’università di Palermo e della Lumsa di Palermo. Inoltre, agli studenti di ingegneria gestionale ed Economia dell’università di Palermo e di Economia della Lumsa che parteciperanno, saranno riconosciuti crediti formativi. La rassegna del Gruppo Riolo mira a creare rete tra le imprenditrici del territorio con l’obiettivo di diffondere in modo capillare il valore che hanno oggi i temi legati all’impresa.

Questo weekend in un hub culturale, allestito all’interno di Audi Zentrum (viale della Regione Siciliana Nord Ovest, 1514) tanti gli eventi gratuiti e a ingresso libero. La maratona pensata per creare connessioni utili fra le imprese è un modo per valorizzare le innumerevoli figure professionali che vi ruotano attorno, il cui indotto provoca un’onda culturale che contribuisce fattivamente alla crescita della società, femminile e non. Attraverso spazi espositivi, workshop e seminari sarà possibile conoscere più da vicino il mondo dell’imprenditoria femminile siciliana. Partner di questa edizione è Aidda.

“Abbiamo scelto di coinvolgere tutta la Sicilia nel progetto, perché anche la Sicilia orientale è un territorio con il quale ci piace relazionarci - spiega Iolanda Riolo, che oltre a essere membro di Aidda è la founder di Impresa al Centro - essendo un esempio motivazionale eccellente quanto a produttività e creatività al femminile”.

Nel video Iolanda Riolo, Sergio Malizia (direttore esecutivo), Clara Distefano (Program Management Office Creation Open Fiber)

