Piano Battaglia, in funzione gli impianti di risalita: «Grande traguardo dopo 3 anni di stop»

Dopo più di tre anni è tornato in funzione, nel weekend, l'impianto di risalita di Piano Battaglia. Ad accogliere questo evento tanto atteso dagli amanti della natura e degli sporti invernali, due bellissime giornate: «Vedere chiuso questo impianto era una pena – afferma Claudio Delfino, dirigente settore edilizia della Città metropolitana di Palermo – siamo riusciti finalmente a renderlo operativo e fruibile in maniera ottimale attraverso una gestione in house. Ci avvarremo di una società partecipata, la Palermo Energia che, come potete vedere, è già pienamente operativa. È stato un lungo percorso con un’accelerazione finale per consentire ai tanti amanti di Piano Battaglia di approfittare di queste ultime settimane di neve. Pensate che dal termine dei collaudi all’apertura al pubblico delle piste, è trascorso un solo giorno».

Tantissima gente nel weekend ha affollato la località delle Madonie: «Tre lunghi anni di attesa, anche a causa del Covid, ma alla fine, in quattro mesi siamo riusciti a rimettere in funzione questo storico impianto – afferma Maurizio Magro Malosso, della direzione tecnica sportiva della Città metropolitana di Palermo. – La seggiovia serve due piste, la Marmotta (pista nera) e lo Sparviero (pista blu) oltre a servire lo Scoiattolo, che sarebbe il tratto finale della Mollica, pista che viene servita anche dalla sciovia. C’è poi per gli sciatori meno esperti il tapis roulant che serve il campo scuola. In totale la seggiovia ha una capacità di 855 utenti ogni ora, mentre ogni sera si provvede alla ricognizione e manutenzione delle piste per rimettere in sento le pendenze e distribuire al meglio la neve».

Nel video Claudio Delfino, direttore settore edilizia Città metropolitana, Maurizio Magro Malosso, direzione edilizia turistica e sportiva Città metropolitana, Giuseppe Li Calzi, direttore generale Palermo energia.

