Aspiranti autisti e hostess a Palermo, le speranze dei candidati: «Potrò pagarmi gli studi»

Si sono svolte questa mattina presso l’Ibis President hotel di via Francesco Crispi le selezioni per autista, steward e hostess dell’azienda Open Artour.

La compagnia, che fornisce i servizi per turisti con i caratteristici bus gialli, è in cerca di personale: una grande occasione per studenti e lavoratori, in una città nella quale le offerte di lavoro si misurano con il contagocce: «Io ho studiato lingue all’estero - racconta Guido Marchetta -, prevalentemente in Spagna. Adesso, sto portando avanti un dottorato a Madrid ma ho la possibilità di rimanere qui nella mia terra. Così, sto provando a trovare un lavoro che possa permettermi di sostenere i miei studi». Nella sua esperienza all’estero, Guido ha già avuto modo di approcciarsi al mondo del lavoro: «Si, le mie esperienze sono quelle del classico italiano all’estero, ad esempio come cameriere. Mi rendo conto che trovare lavoro qui è più difficile, ma per i pochi fortunati che ci riescono ci sono condizioni migliori in quanto il costo della vita qui è nettamente inferiore rispetto ad altre parti».

«Mi aspetto la possibilità di trovare la mia indipendenza - racconta invece Luca -. Ho fatto tanti lavori che però non riescono a mantenere un ragazzo di 24 anni». Il percorso di Luca inizia proprio nel turismo: «Ho studiato al Marco Polo e mi sono diplomato in economia e turismo. Dopo la maturità ho cercato sempre lavoro, trovando poche esperienze e sempre fuori dal mio settore, in una città che invece dovrebbe vivere di turismo».

Le parole di Guido Marchetta, Antonino Catania e Luca

