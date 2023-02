Vertenza Ast, in piazza i lavoratori e il presidente: «Garantire un futuro a tutti i dipendenti»

La vertenza Ast arriva in piazza con il sit-in di questa mattina davanti all'assessorato regionale alle Infrastrutture e mobilità, indetto dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal. I sindacati chiedono la ricapitalizzazione dell'azienda da parte della Regione, socio unico, ma anche un piano aziendale che disegni le sue prospettive che passano anche per il mantenimento delle tratte urbane, che Ast sta dismettendo.

«Non è più sostenibile attendere invano - commenta in questo video Dionisio Giordano, segretario generale della Fit Cisl Sicilia -. Va chiarito quali sono le prospettive per circa 800 lavoratori. Serve un confronto, siamo qui per chiederlo, ma abbiamo bisogno di un governo che ci sostenga. Facciamo appello anche all'assemblea regionale, le forze politiche devono interessarsi del futuro delle famiglie coinvolte».

Al centro della protesta il probabile stop alle tratte urbane. «Senza queste - è il parere dei sindacati - il futuro dell'azienda è incerto ed eventuali affidamenti dei Comuni ai privati non offrirebbero alcuna garanzia per i lavoratori».

Tra i lavoratori anche il presidente di Ast Santo Castiglione: «Noi non vogliamo dismettere le tratte urbane, tuttavia per evitarlo occorre aumentare le tariffe e serve l'intervento dei Comuni. Ma la priorità, in questo momento, è salvare il posto di lavoro di tutti i dipendenti».

Intanto, sulla protesta interviene l’assessore ai Trasporti e alla mobilità, Alessandro Aricò: «Incontrerò i rappresentanti sindacali lunedì prossimo, 13 febbraio, per ascoltare le loro ragioni e per illustrare l’obiettivo che il governo della Regione intende conseguire. La situazione è delicata e il governo Schifani la sta affrontando con il massimo impegno, con la consapevolezza che è fondamentale garantire ai siciliani un servizio di trasporti efficiente, adeguato alle esigenze e sostenibile finanziariamente».

