L'allarme della Filt Cgil: "In Sicilia trasporti arretrati, influiscono su sicurezza e qualità del lavoro"

I trasporti in Sicilia? Carenti e hanno ripercussioni su sicurezza e qualità del lavoro. Dalla Filt Cgil Sicilia si leva un grido di allarme e nel corso del 12° congresso della federazione dei lavoratori dei trasporti che si è tenuto all’Hotel San Paolo si chiede un intervento ai governi regionale e nazionale.

“La Sicilia nell’ambito trasporti è arretrata – spiega Franco Spanò segretario regionale della Filt Cgil Sicilia – e questo influisce sulla sicurezza e sulla qualità del lavoro e sui lavoratori che chiedono maggiore rispetto dei loro diritti”.

Ettore Piccolo sottolinea come il settore dei trasporti non può fermarsi. “Bisogna prestare attenzione alla categoria anche nelle prospettive dei finanziamenti – sottolinea Ettore Piccolo Filt Cgil Siracusa -.Vanno realizzate e potenziate strutture portuali che rappresentino un asset strategico per il sistema regionale e nazionale, che mettano nelle condizioni la retroportualità di funzionare e migliorare la distribuzione delle merci così come il trasporto pubblico che in una realtà complessa come quella siciliana deve avere buoni collegamenti. In alcune aree geografiche sono carenti e con ritardi che non sono più accettabili”.

Nel video Franco Spanò segretario regionale della Filt Cgil Sicilia – Ettore Piccolo Filt Cgil Siracusa.

