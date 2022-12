Palermo, riecco la fiera di Natale in via Magliocco: 26 stand e un villaggio gastronomico

È stata inaugurata la «Cittadella dell’Artigianato» a Palermo, la decima edizione della fiera di Natale organizzata da Confartigianato imprese, in via Magliocco, in prossimità di via Ruggero Settimo. Ventidue artigiani con ventisei stand e tanti oggetti realizzati rigorosamente a mano: coralli, mobili, oggettistica, bigiotteria, pipe, pelle, cuoio, gioielli, ceramiche e tanto altro.

È stato allestito anche un mini-villaggio gastronomico con specialità dolci e salate tipiche della Sicilia. Dai formaggi ai salumi, dalle conserve ai panettoni artigianali. Via Magliocco, durante la fiera, sarà spesso animata da manifestazioni culturali e ludiche finalizzate ad un più ampio coinvolgimento della cittadinanza. Gli artigiani faranno attività di laboratorio facendo visionare, ognuno per la propria mansione, la realizzazione del proprio manufatto artistico.

A tagliare il nastro e ad inaugurare la cittadella gli assessori comunali Maurizio Carta, Giuliano Forzinetti, Carolina Varchi e il sindaco Roberto Lagalla.

Interviste al sindaco Roberto Lagalla, al presidente di Confartigianato Palermo Bonsignore, all'assessore Maurizio Carta.

