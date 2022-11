Palermo, da Seacily un'idea per la crescita del settore nautico: "Istituire un assessorato del mare"

La pioggia non ferma le tante famiglie che hanno partecipato oggi all’ultima giornata del Seacily, il salone nautico più importante della Sicilia. Tanti bambini, accompagnati da genitori e nonni hanno potuto provare i simulatori di vela e canottaggio messi a disposizione dai tanti circoli coinvolti nella kermesse, mentre i genitori davano un’occhiata più che interessata ai tanti modelli esposti lungo tutto il porticciolo di Marina di Villa Igea, teatro della 4 giorni che ha rappresentato anche un importante momento di unione e dialogo tra gli operatori del settore e gli esponenti della politica cittadina e regionale. Obiettivo, proseguire su una strada già tracciata di riqualificazione dei porti e dell’economia nautica, componente trasversale dell’economia dell’Isola e in forte espansione come i numeri analizzati durante i convegni hanno potuto mostrare.

«Convegni di primo livello e partecipati anche dagli esponenti politici, un Seacily che si conferma di fondamentale importanza per fare il punto durante l’anno di tutto ciò che coinvolge la nautica dei porti e la blue economy». Sono le parole di Andrea Ciulla, presidente di Assonautica e organizzatore della kermesse, che fa il punto sull’edizione di quest’anno: «Un’edizione che ha avuto grande successo e che ha riscosso grande interesse per operatori e utenti. Abbiamo un target ben preciso: rendere la cultura del mare fruibile a tutti. Vogliamo avvicinare famiglie e appassionati anche attraverso attività sportive, coinvolgendo le associazioni. Attività che consentono di non voltare le spalle al mare. Abbiamo necessità di concretarsi su queste tematiche, la grande sfida che abbiamo lanciato e pensiamo venga raccolta dalla politica è l’istituzione di un assessorato del mare».

