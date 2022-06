Da Pergusa a Cala Manbrù, 90 esperienze made in Sicily con Birra Messina e Unesco

Dal picnic al lago di Pergusa, uno dei pochi laghi naturali rimasti oggi in Sicilia, alla lezione di yoga sulla terrazza di Cala Manbrù, con una sosta alla spiaggia di San Leone per degustare una pannocchia in riva al mare. Sono solo alcune delle 90 esperienze – 10 per ogni provincia siciliana – contenute nella raccolta “Esperienze di Sicilia” realizzata da Birra Messina in collaborazione con l'Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO (AIGU). Non una guida turistica ma un taccuino di viaggio, realizzato con e per i millennials.

“Abbiamo cercato di inserire all'interno del taccuino tutti gli interessi di noi millennials – racconta Eleonora Orfanò rappresentante regionale di AIGU - mentre una guida tradizionale è più legata al turismo di massa, noi ci siamo concentrati sulle esperienze, sulle attività che fanno le persone che vivono qui. Volevamo qualcosa di vero e autoctono”

Un pranzo all'Antica Focacceria San Francesco nel cuore del centro storico di Palermo, un concerto all’alba al teatro greco-romano di Tindari, una visita al paese-museo di Villapriolo: il taccuino svela gli angoli più autentici e inediti dell’Isola tanto cari ai siciliani.

Il progetto nasce in seguito alla ricerca condotta da Birra Messina - sempre in collaborazione con AIGU - sul buon vivere siciliano. “Volevamo indagare sulle caratteristiche dello stile di vita siciliano più amate dagli italiani – spiega Nicolò Lupo, external communication manager di Heineken Italia - Dalla ricerca è emerso che il ben vivere siciliano è tanto affascinante perché le persone che vivono in Sicilia sono accoglienti, le ricette della cucina locale sono tradizionali e il territorio è ricco di siti ad altissimo valore artistico e culturale”.

Per gli italiani non c’è dubbio: secondo la ricerca, il 57% posiziona la Sicilia in cima alla lista delle prossime mete e 3 italiani su 10 hanno già programmato la loro permanenza sull’Isola.

Nel video le interviste a: Nicolò Lupo, external communication manager di Heineken Italia e Eleonora Orfanò rappresentante regionale di AIGU (Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO)

© Riproduzione riservata