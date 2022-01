Saldi al via in Sicilia, a Palermo la pandemia non ferma lo shopping

A Palermo il recente aumento dei contagi non ha scoraggiato lo shopping. Nel pomeriggio le vie del centro si sono riempite di palermitani che, approfittando della prima domenica di saldi, sono andati a fare un giro tra i negozi.

Vestiti e utensili per la casa gli acquisti più gettonati. Ma anche libri, giocattoli e gioielli. Alessandro ha comprato dei jeans ed un vestito, adesso è in fila per entrare in un altro negozio di abbigliamento. Una signora sulla sessantina regge tre pacchi, con dentro una camicia e dei libri. Giusi teme per la variante omicron. "Ho cercato di fare velocemente - spiega - però le devo dire che vedo tutti con le mascherine messe correttamente".

Maria invece non ha trovato nulla di suo gradimento e torna a casa a mani vuote, non si aspettava tutta questa gente nelle vie dello shopping. "Sono scesa per fare un giro - spiega Maria Muni - pensavo di trovare meno gente, a causa dei contagi, ma dalla confusione che vedo in strada non è così".

Intanto i commercianti tirano le somme. "La giornata di oggi è andata abbastanza bene - afferma Silvio Corsale, responsabile di Harrison - c'è stato un buon afflusso in mattinata ma soprattutto nel pomeriggio. Ci possiamo ritenere abbastanza soddisfatti come primo giorno di saldi".

