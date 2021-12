Covid e super green pass, i ristoratori: "A Palermo fioccano le disdette per Capodanno"

Il super green pass ha messo ulteriori ganasce a ristoratori e albergatori. Un primo bilancio di come sono andate queste feste natalizie lo traccia il presidente di Fipe Palermo Antonio Cottone: “Siamo stati penalizzati – dichiara Cottone – questo green pass rinforzato non ha fatto altro che affievolire quella percentuale di clienti che frequenta ristoranti e pizzerie. I bar sono quelli più colpiti, soprattutto se per prendere un caffè al banco devi esibire il green pass, scatenando qualche lamentela”.

Il super green pass ma anche l'impennata dei contagi sono sul banco degli imputati secondo ristoratori e gestori di bar. Con l'aggravante che anche a Capodanno gli incassi possano risentirle notevolemente.

“Stiamo registrando tantissime disdette – dice Cottone – molta gente sta annullando le prenotazioni e tutto ciò stride, perché tutte queste feste che potevano svolgersi nei locali con dei controlli invece verranno fatte in casa e nessuno ovviamente baderà a controllare se hai il green pass o no. Tutto questo rappresenta un grave danno per la categoria”.

© Riproduzione riservata