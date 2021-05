Palermo, a giugno riapre il Grand Hotel delle Palme di via Roma

“Next Opening”. Davanti l’Hotel delle Palme un cartello annuncia l’ormai imminente riapertura. Dopo oltre due anni di ristrutturazione e restauri, a Palermo torna in esercizio il Grand Hotel delle Palme di via Roma.

Dal primo giugno, saranno in servizio 52 delle 102 stanze dell'edificio rilevato da un fondo di investimenti americano e gestito da un gruppo palermitano. Operai al lavoro incessantemente, la data del primo giugno si avvicina, manca ormai poco alla riapertura. I lavori di restauro, realizzati da una ventina di esperti, con la supervisione della Soprintendenza, hanno fatto riemergere gli affreschi sul soffitto.

L'edificio costruito a fine Ottocento dalla famiglia Ingham, fu poi trasformato in albergo. Chiuso per alcuni anni, adesso il grande Hotel delle Palme è pronto a riaccogliere turisti e clienti, per una notte si pagheranno tra i 300 e i 400 euro. E se si vorrà alloggiare nella stanza speciale dove Wagner terminò di comporre il Parsifal il prezzo sale fino a 2.500 euro per una notte. Ormai ci siamo, uno degli alberghi più importanti della nostra isola sta nuovamente riaprendo i battenti.

