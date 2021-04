Zona rossa e palestre chiuse a Palermo, l'appello: "Fateci riaprire sfruttando gli spazi aperti"

In fondo si inizia ad intravedere un cubo di luce ma il tunnel, prima della definitiva riapertura, è ancora lungo.

C’è attesa per capire quando potranno riaprire le palestre, soprattutto da parte dei titolari di tanti centri ormai chiusi da diversi mesi: “Siamo stanchi – dice Giuseppe Piraino, gestore delle palestre Body Studio a Palermo – molti colleghi hanno aggirato il dpcm facendo allenare le persone con certificato agonistico, tutto ciò non è giusto per chi invece rispetta la legge e rimane chiuso. Il governo deve prendere decisioni concrete, se dobbiamo riaprire dobbiamo farlo senza corsi individuali o altro, si riapre e basta, rispettando tutto il protocollo di sicurezza. Bisognerebbe valorizzare i centri consegnando loro gli spazi aperti abbandonati come il velodromo e giardini abbandonati per fare attività, non ci vuole molto. Mi aspetto che ci facciano riaprire perché abbiamo speso molto e abbiamo perso molto”.

