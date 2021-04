Pasqua in Sicilia, esodo in vista: "Solo all'aeroporto di Palermo 44 mila passeggeri"

Tutti in Sicilia. Per le imminenti vacanze pasquali verso la nostra isola ci sarà un vero e proprio esodo tra residenti che tornano a casa e poi anche alcuni turisti. Nonostante le restrizioni i numeri dicono che in Sicilia da domani si registrerà un boom di presenze, insomma la zona rossa non arresta la voglia di tornare a casa di molti siciliani. Aerei, treni, in auto, turisti e non solo sono pronti ad entrare in Sicilia.

Solo all’aeroporto di Palermo in questi giorni si registrerà un netto incremento rispetto al trend degli ultimi mesi: “Avremo una Pasqua con poco più di 44 mila passeggeri previsti fino al 6 aprile – dice Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap – sono numeri certamente più importanti rispetto al mese passato o all’anno scorso, avremo un giorno di picco intorno ai 7 mila passeggeri, ma sono numeri ancora molto bassi visto che la mobilità al momento è frenata. Ci sono anche voli dalla Germania e dalla Spagna per questo periodo di Pasqua. Abbiamo fatto investimenti importanti e siamo fiduciosi in vista del futuro”.

