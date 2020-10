Rinascente di Palermo, lunedì vertice a Roma: ore di ansia per i lavoratori

“Lunedì ci sarà un incontro al Ministero del Lavoro, siamo preoccupati, speriamo che si possa trovare una soluzione”. Lo afferma Marianna Flauto, Uiltucs, sul tema della chiusura della Rinascente.

“Lunedì ci sarà questo incontro tra le parti, una sorta di ultima spiaggia, ad oggi non c’è una soluzione. Se lunedì non si troverà una soluzione, Rinascente ha già fatto sapere che comunicherà la cessazione dell’attività”. Lunedì quindi è una partita da dentro o fuori: i lavoratori della Rinascente di via Roma sperano che si possa sancire una tregua e l’azienda rinnovare il contratto d’affitto.

Video di Marco Gullà

© Riproduzione riservata