Chiudono i negozi di via Roma a Palermo, Assoimpresa: "Servono interventi mirati"

“Rilanciare via Roma e farlo con interventi mirati”. Lo dice il presidente di Assoimpresa Mario Attinasi che si concentra sulla crisi che ha ormai colpito una delle strade storiche di Palermo e ovviamente di tutte le saracinesche che mese dopo mese si abbassano a causa di una crisi senza precedenti.

“La chiusura della Rinascente va evitata, sarebbe un ulteriore colpo mortale per la zona”. “La politica non sta facendo nulla di concreto – sottolinea Attinasi – anche l’e-commerce sta mettendo alle corde i negozi di vicinato e tutto ciò non fa che aggravare la nostra economia. Sia la regione che il comune di Palermo inoltre non hanno recepito la modifica dell’articolo 5 che permetteva l’apertura di nuove attività commerciali che già erano interessate ad investire su Palermo”.

