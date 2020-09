Palermo, giù la saracinesca dell'Auchan al Conca D'Oro: dipendenti in lacrime tra gli applausi dei clienti

Chiudono le saracinesche dell'ipermercato Auchan presso il centro commerciale Conca D'Oro di Palermo. Una chiusura che ha strappato anche qualche lacrima tra i 180 dipendenti presenti, davanti ai clienti che applaudivano.

Dipendenti che, negli ultimi 30 anni, hanno lavorato prima nell'ipermercato "Città Mercato" in via Ugo la Malfa e poi all'Auchan del Conca D'Oro dal 2013.

Dal 7 settembre "Pianeta Cospea", società di totale proprietà di Pac 2000, diventa proprietaria dell'ipermercato ma con una superficie ridotta 6100mq contro gli attuali 9300 mq. La paura è che non tutti i dipendenti uscenti da Auchan riescano ad avere un posto di lavoro. La trattativa con le organizzazioni sindacali è ancora in corso e l'azienda ha già contattato i lavoratori che verranno trasferiti a Pianeta Cospea, circa 120 su 172.

Dunque al momento 52 lavoratori rimarranno alle dipendenze di Margherita Distribuzione e in Cassa integrazione. La Uiltucs al tavolo delle trattative ha chiesto a "Pianeta Cospea" di impegnarsi per far sì che tutti i lavoratori vengano assunti.

© Riproduzione riservata