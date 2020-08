Turismo post lockdown, l'allarme di Federalberghi: "A Palermo stagione insoddisfacente"

Un calo netto di almeno il 50%. Senza giri di parole il presidente di Federalberghi Palermo Nicola Farruggio descrive con amarezza e preoccupazione quella che ormai è stata definita “la stagione anomala”.

Nemmeno il mese di agosto, in cui in determinate città come Palermo, c’è stato un discreto flusso turistico, può salvare una stagione assolutamente insoddisfacente. E anche il bonus vacanze che doveva risollevare in parte le sorti di tanti alberghi si è invece rivelato una delusione come sottolinea Federalberghi:

“L’ho ribattezzata un po’ la stagione di Pio e Amedeo – dice Farruggio – perché purtroppo si è trattato di questo tipo di turismo. Un turismo in cui non si è puntato alla qualità, il bonus vacanze ha favorito un certo flusso ma dall’altra parte non ha favorito la qualità del flusso. I villaggi turistici sono stati presi d’assalto. Il calo del turismo straniero è netto, drastico, preoccupante. Siamo appunto molto preoccupati anche per come bisognerà affrontare questa lunga stagione invernale”.

La Sicilia secondo l’Enit ha visto un calo di arrivi stranieri pari a -56,1% rispetto al 2019 e questo perché le località di montagna sono state ritenute meno colpite dal Covid e, quindi, meno esposte al rischio di contagio.

Un calo che adesso potrebbe incidere molto sul futuro di alcune strutture ricettive.

