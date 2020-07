Riqualificazione a Palermo dal molo di Sant’Erasmo al porto: "Luoghi che tornano ai cittadini"

“Stiamo lavorando per riqualificare tutto il demanio marittimo, sono felice perché vedere i luoghi che sono stati riqualificati, vivere e popolati, mi rende orgoglioso”. Lo ha detto il presidente dell’autorità portuale Sicilia occidentale, Pasqualino Monti.

Dal molo di Sant’Erasmo al porto di Palermo, tutte azioni di riqualificazione che l’autorità portuale sta mettendo in atto in questo periodo: “Stiamo lavorando intensamente e sono felice perché stiamo restituendo questi luoghi ai palermitani - aggiunge Monti - lo abbiamo fatto principalmente per loro”.

In questo video, l'intervista a Pasqualino Monti.

