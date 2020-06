Reddito di emergenza, paletti e requisiti: "Ecco perchè è difficile ottenerlo"

Domande di reddito di emergenza respinte a migliaia, così come tante altre sono ancora in fase di istruttoria. E la risultante è che solo per 67mila domande sono partiti i pagamenti del sussidio il cui importo varia da un minimo di 400 euro ad un massimo di 840 euro mensili.

Tanti i paletti da superare e molti cittadini quindi non potranno accedere al reddito: “Chi prende già la pensione o il reddito di cittadinanza non potrà prendere anche il reddito di emergenza – dice Giorgio Sanzone, Patronato Cisl – i requisiti sono molto stringenti, la compatibilità è con pochissime prestazioni. I soggetti che hanno i requisiti sono molto pochi”.

Per prendere il sussidio, infatti, occorre rispettare requisiti di residenza, reddito e patrimonio, così come in famiglia non ci devono essere percettori di altri sussidi a partire dal reddito di cittadinanza.

